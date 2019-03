3 lihtsat moodust suhtesse värskust tuua

Erootikaraamatu autor August McLaughlin soovitab astuda afääri oma partneriga. See ilus kleit, mis sul kapis ripub ja kandmist ootab? On aeg see selga panna, ennast valmis sättida ja kaaslasele sõnum saata, millises baaris kohtute. Õhtu jooksul on keelatud rääkida kohustustest, arvetest ja lastest - jooge mõned kokteilid ja vaadake, kuhu õhtu teid viib.