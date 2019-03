Isad annavad nõu: kuidas endale hingesugulane leida

«Sinu kaaslane on eluaegne kohustus kompromissideks. Ole kindel, et sinu hingesugulasel on hea süda. Jäta meelde, et väikesed asjad ongi lihtsalt väikesed asjad - ära lase neil end juhtida.»

«Sa pead leidma endale selle inimese, kellega tahaksid olla koos rohkem kui kellegi teisega maailmas. Isegi, kui see aeg on veedetud tühjas toas mitte midagi tehes.»

«Esiteks peab olema võimalik selle inimesega asju arutada. Sa pead austama teda piisavalt, et kuulata ta ära vaatamata sellele, kas nõustud temaga või mitte. Üldiselt peaksid tahtma, et teil oleksid ühised põhiväärtused.»

«Leia endale keegi, kellel on samad väärtused kui sinul. Küsi, kas see oleks keegi, keda ka mu pere armastaks. Mu ema alati ütles, et sa ei abiellu vaid inimesega, aga kogu tema perega. Kas tema on see, kellega koos vananeda? Kas see inimene aitab sind pere kasvatamisel? Kas ta ajab sind naerma? Sinu ema pole lihtsalt hingesugulane, aga ka minu parim sõber. Kas ta annab sulle ruumi teha omi asju?»