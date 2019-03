Rämpstoidud, mis on sulle kasulikud

Kui see ei ole ujutatud võis, siis võib popcorn olla hea snäkk, mis aitab hoida kõhu pikalt täis. Kiudained on kehale kasulikud ja aitavad imendada muid toitaineid. Hoia eemale suhkrustatud või üle soolatud popcornidest.

Šokolaad võib sulle samuti hea olla, kui sinna pole lisatud palju suhkrut, kirjutab Huffington Post. Tumedas šokolaadis on arvestatav kogus kiudaineid ja proteiini ning on nõnda intensiivne, et sellest on keeruline end üle süüa.