Stilist Mariliis Niine: taaskasutusmoes ei ole mitte midagi hirmsat - riided istuvad ikka nii, nagu nad istuma peavad

Mariliis, mida kujutab endast taaskasutusmood?

Taaskasutusmood on looming, mis sünnib materjalidele uut elu andes ning selle loomiseks on erinevaid võimalusi. Populaarsemateks lahendusteks on erinevate tööstusettevõtete kangajääkidest tehtud uued materjalid, millest disainerid oma loomingut loovad - olgu need siis eksperimentaalsed või kantavad tooted. Ka vanad riided, materjalid ja muu selline on võimalik ribastada, tükeldada ning kududa või õmmelda nendest kollektsiooni jaoks uued materjalid. Veel on võimalik meid ümbritsevast «prügist» uusi materjale toota. Kokkuvõtlikult on taaskasutusmood meid ümbritsevale vanale uue elu andmine.

Kui levinud see maailmas on?

Iga aastaga aina enam ja enam. Ka järjest rohkemate moekonkursite tingimustes on taaskasutuspunkt sisse toodud - ehk et kollektsioonis peab olema kasutatud kas taaskasutatud materjale või materjalid peavad olema taaskasutusmeetodil loodud.

Millistest materjalidest veel taaskasutusmoodi luuakse?

Palju kasutatakse plastikpudeleid, millest tehakse näiteks fliisi. Londonis resideeruv bränd Lyme Terrace on plastikpudelite taaskasutuse veel kõrgemale tasemel viinud - plastikpudeleid ja puuvilla kombineerides teevad nad pullovere. Bränd nimega RubyMoon teeb rannariideid ja trikoosid ookeanist leitud kalavõrgust ja plastikpudelitest.

Nii et taaskasutusmoodi ei looda ainult kangast ja ma siiralt usun, et taaskasutusmood võib minna nii kaugele, kui meie fantaasial ruumi on.

Ester Soidla looming. FOTO: Laura Knipsael

Kes sulle endale taaskasutusprintsiibil moodi loovatest disaineritest eeskujuks on?

Tänase seisuga ei ole mul veel välja kujunenud mingit eeskuju. Pigem katsetan ise materjalide piire, mida taaskasutada, et luua uusi ja huvitavaid struktuure ning vorme.

Kelle rõivad tood lavale Tartus toimuval Moekuulutaja moeetendusel ja mida seal näha saab?

Sel korral saab näha väga erinevate disainerite rõivaid.

Marleen Afanasjeva loomingust toon lavale tema EKA moedisaini bakalaureuse lõpukollektsiooni, kus materjalid on ostetud kaltsukatest ning nende ribastamise teel loodud uued materjalid ning mustrid, millest hiljem rõivad õmmeldud.

EKA-st on veel esindatud Cärol Ott kollektsiooniga «Kõik on TROIS», kus samuti on vanadest materjalidest uued loodud. Veel on kasutatud vanu niidijuppe ja lilli Nurmiko laost, millest Cärol oma kollektsiooni kangad lõi.

Pille Küngase ja Ester Soidla looming toob mängu zero waste põhimõtetel tehtud disaini. Näiteks Ester Soidla disaine on võimalik kombineerida ligi 30 erineval moel – kandes neid näiteks kas jakina või kleidina.

Kairi Lentsiuse looming näitab, kuidas vanadest telkidest on võimalik teha väga ägedaid kantavaid jakke ja mantleid.

Marleen Afanasjevi looming. FOTO: Marleen Muhuste

Kui suured taaskasutusmoe austajad eestlased on?

Mida aeg edasi, seda enam. Eesti moepildis on lisaks Reet Ausile paari viimase aasta jooksul päris mitmeid nimesid esile kerkinud: näiteks Kalamaja Printsess, kes kasutab Uuskasutuskeskusest saadud kangaid ehk, et teeb moodi sellest, mida on kätte saada ja alles materjale nähes saab aru, mida sellest on võimalik luua. Kairi Lentsius kasutab Kaitsevägede Ühendatud Õppeasutuse maha kantud telke, et luua mantleid ja jakke. Marit Ilison teeb imeilusaid mantleid nõukaaegsetest tekkidest.

Neid disainereid on veel, aga fakt on see, et Eesti inimene on päris suure hüppe teinud disainitoodangu kandmise suunas, mis teeb mulle kui disainerile väga head meelt!

Mida soovitaksid nendele, kes seni veel taaskasutusmoodi pole julgenud soetada?

Taaskasutusmoes ei ole mitte midagi hirmsat - riided istuvad ikka nii, nagu nad istuma peavad. Tuleb leida disainer, kelle looming läheb kandja iseloomuga kokku. Miks mitte kanda lisaks ilusale mantlile ka ägedat aja- ja loomislugu?

