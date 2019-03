Lastepsühholoog: kas su laps on kooliks valmis ja kuidas teda toetada?

1. Pea meeles, et iga laps on erinev nii arengu kiiruse kui huvide poolest – kõik ei hakka kolmeaastaselt lugema ja kõigist ei saa kõrgushüppajat. Aktsepteeri oma last sellisena nagu ta ja arvesta tema võimete ja huvidega – see aitab kaasa tema enesekindluse kasvule.