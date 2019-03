«Naiste jõustamise üks aspekt on tegelikult majanduslik iseseisvus ja sõltuvuse vähendamine. Meie jaoks on oluline, et naised suudaksid ennast ise majandada, tuleksid toime laste kasvatamise ja muuga ning oleksid sõltumatud abikaasast, elukaaslasest või sotsiaalsüsteemist,» räägib Mölder.