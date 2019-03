Põhjus, miks atraktiivsed inimesed suhtuvad seksi vabamalt

Robert Ubatsch Iowa State Universityst selgitab, et atraktiivsetel inimestel on juhusliku seksi suhtes liberaalsemad vaated sellepärast, et nad leiavad endale sekspartneri lihtsama vaevaga.

Ubatsch toob näite, et kui sa näed välja nagu Ryan Reynolds või Blake Lively, on peaaegu 100 protsenti tõenäosus, et leiad endale soovi korral õhtu jooksul partneri. Kui sa silmapaistvalt atraktiivne ei ole, ei pruugi see nii lihtne olla. Niisiis võib juhtuda, et inimesed, kes suhtuvad juhuseksi väga halvustavalt, ei tee seda mitte sellepärast, et neil on kõrgem moraal, vaid sellepärast, et nende jaoks pole partneri leidmine nii lihtne, vahendab Metro.