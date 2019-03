Alanud nädalaks valisin võtta vastu sõnumeid läbi ruunikivide. Ruunid on pühakirjad, mille täpne päritolu on seni teadmata. Selleks, et ruunide tarkust mõista, on tarvis ennast häälestada nende sagedusele. Igal ruunil on oma taim, värv, kristall ja puu.