7 märki, et su naisel on keskeakriis

Naistel on keskeakriis rohkem enese peegelduse vaatamine. Suhteekspert Samantha Jayne tutvustab märke, mis viitavad naiste puhul keskeakriisile. Ekspert selgitas, et tegelikkuses pole see periood inimese elus midagi muud kui uudishimulik maailma avastamine nagu teismelisena, vahendab DailyMail.