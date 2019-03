Suusataja Tammjärve sõnul kasutas ta üllalt dopingut selleks, et oma heade tulemustega noortele eeskujuks olla ja näidata, kuidas Eesti suusatajatel on veel lootust. Influencer (maakeeli tasuta kreemipurgikeste koguja) Anita Sibul inspireeris üllalt fänne edukaks saama, nimetades naeruväärseks inimesi, kellel on kuu lõpus pangakontol alla saja euro. Ilusate välja reklaamitud mõtete taga peitub aga karm reaalsus.