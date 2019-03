Revisjoni peab läbima ka retsensendi roll akadeemilises protsessis. Kus olid tema silmad, kui lugedes teksti ja (võimalik et) nähes selles puudujääke suutis ta filigraanselt üle lasta mitte ainult akadeemilise tava, vaid ka kogu protsessi läbipaistvuse ja neutraalsuse. Antud olukorras on retsensendi tööst sama palju kasu kui sellest dopingust, mida meie suusatajad endale väidetavalt sisse on võtnud - protsessid on aset leidnud, tulemust aga põle kuskil.