Justin Petrone: uut laadi väljamõeldis

Juba palju aastaid hiljem, kui hakkasin kirjutama raamatuid Eesti kohta, turgatas mulle pähe, et olen hakanud tegelema samasuguse veidra loominguga. See ei tähenda, et mu raamat oleks miskitpidi vale või petlik, vaid pigem seda, et osa reaalsusest, nagu mina seda kogesin, on lõplikust variandist välja võetud, justkui stseenid, mis filmistuudio kärpimislaual kõrvale heidetakse. Lähtematerjal on täiesti reaaleluline, aga viis, kuidas seda maailmale esitletakse, ei ole ometi lausreaalne. Digitaalajastu autorina jättis see mulle sügava mulje. Käes oli piltide ja äppide ajajärk, aga mingil moel avaldus see ometi isegi paberraamatutes.