Enne jõule avalikustas Suurbritannia firma School Stickers oma aastakokkuvõtte. Tegemist on veebipõhiste kleepsuraamatutega, mida kasutab 36 000 last. Kleepsud, mida jagatakse vastavalt tublidele ja vähem tublidele lastele, annavad neile sisevaate, milliste nimedega lapsed on rohkem kraaded ning millised pailapsed.

Muidugi sõltub väga palju kleepse jagavate õpetajate hinnangutest, mis on hea ja mis halb käitumine ning ka firma ise ütleb, et tegemist on pigem meelelahutusliku nimekirjaga, kohe kindlasti pole see teaduslik uuring. Seega tasub seda võtta täpselt sellena – meelelahutusena.

Samas on mitmeid uuringuid, mis on tõestanud, et nimedel on meie üle tugev mõjuvõim. Näiteks unikaalsete nimedega inimestesse suhtutakse töökohal eelarvamusega. Ka kipume me partneriks valima inimest, kellega me kas jagame initsiaale või kelle perekonnanimi on meie omaga sarnane.

Mida aga näitavad jagatavad kleepsud? Kes on head lapsed, kes kraaded?

Ulakad tüdrukud

Louise

Faye

Kayleigh (e. k Keili)

Mollie

Harriet

Gabrielle

Kate

Isobel

Naomi

Yasmin

Ulakad poisid

Tom

Alexander

Jake

Sam

Michael

Liam

David

Kyle

Tyler

Jamie

Head tüdrukud

Emily

Chloe

Sophie

Olivia

Ellie

Grace

Amelia

Jessica

Megan

Ella

Head poisid