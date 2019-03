Pinges? Saamatu? Kurb? Saviga mätsimine on täiuslik teraapia!

«Ta tahab mudimist, umbes nagu piparkoogitainas,» selgitab juhendaja. Ma ei ole vist elus kohanud nii rahumeelset meest nagu savikoja meister siin Ukrainas, Kamenets-Podilsky vanas kindluses. Pikkade juuste ja linaste rõivastega mõjub ta pühalikult ja megakannatlikult. Õige pea taipan, et savi mõjubki inimestele nii.

Nökerdan ja nökerdan, aga ikka tuim! Piparkoogitainas oleks selle sõtkumise ja voolimise peale ammuilma juba ise kuju võtnud ja omal jalal ahju roninud, aga savi on endiselt jäik, mure kamakas. Tema südame sulatamiseks tuleb ikka tublisti vaeva näha. Aga see on ka ainus tüütu lõik selles põnevas protsessis. Edasi algab pidu!