Ekspert: just nii kaua peaksid sa nägu pesema

Saates «The Doctors» arutavad asjatundjad, kas on alust nõuandel, et pesuaeg peaks olema 60 sekundit pikk.

Dermatoloog dr Sonia Batra leiab, et see on suurepärane soovitus. Tema sõnul ei võta suur osa inimestest näopesu tõsiselt ning kümmekond sekundit pole piisav aeg, et puhastada korralikult poorid ja nahk meigist, rasust, mustusest, mis sinna päeva jooksul koguneb.