Paljajalu lume peal kõndija: «Tunne on äge!»

«See tundub mulle endale ka nii ebareaalne, et ma parem ei vaata oma jalgu lumel, aga tunne on küll äge,» tunnistab Virumaal elav noorsootöötaja Piret Laidroo (51). Eluaeg külmetavate jalgadega hädas olnud naine kandis talviti ikka villaseid sokke ega käinud suvelgi paljajalu, aga nüüd teeb seda eneselegi ootamatult ka talvel. Ja veel nii, et paljajalu lumel kõndimisest on saanud omamoodi sõltuvus.