3 koledat deitimistrendi, mis sel aastal laineid löövad

Kui ghost’imine laialt levima hakkas, oli see heaks märgiks, mis näitas, et inimesed on deitimisest väsinud. Nad valisid pigem vaikimise, selmet tõele näkku vaadata ja teha raske otsus lahku minna.

Ka hetkel möllavad deitimistrendid on heaks sisevaateks, milliseid vahendeid on hakanud inimesed eelistama, et oma suhtemuresid lahendada. Girlfriend toob välja kolm kõige koledamat suhtlustrendi, mille suhtes just sel aastal silmad lahti hoida.

Luusimine

Luusimine on ghost’imise järgmine samm. Kõigepealt kaob silmarõõm sõnagi lausumata pildilt, kuid ootamatult ilmub nädalaid või isegi kuid hiljem tagasi, teeseldes, nagu poleks midagi juhtunud. Inimesed hakkavad luusima siis, kui nende deidielu on vähem aktiivne. Siis vaatavad nad ajas tagasi ning neile meendub: ahjaa, seal oli ka üks tore neiu, kellega sai juttu aetud... Soovitus: kui inimene pole varem sinu vastu huvi üles näidanud ja see välja ilmumine ning taas kadumine sind närvi ajab, siis lihtsalt lõpeta temaga suhtlus.

Abijõu kasutamine

Oled sa kunagi olnud nii tüdinenud Tinderis vehkimisest, et oled lasknud sõbral sinu eest tegutseda? Tegemist on taas ühe deitimisväsimuse kõrvalnähuga ning loodud on suisa ettevõtteid, mis tegutsevadki Tinderis sinu eest. Kuidas ära tunda, et oled ise abijõu ohvriks langenud? Kui sa kellegagi räägid ja ta ei mäleta eelnevaid vestlusi, on unustanud, kes sa oled või üldse käitub ebajärjepidevalt, siis võib olla, et räägid hoopis tema sõbraga.

Armuspioonid