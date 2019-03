Eesti tippdisainer tutvustab kevadmoodi: üllatavad värvi- ja mustrikombinatsioonid koos klassikutega

Ka energiast pakatav kollane on sel kevadel trendikas. «See päikesetoon on tõesti paljude moelavade lemmik ning aitab peale pikka sünget talve värviteraapiaga positiivsust tekitada,» leiab stilist. «Tagasihoidlikumate toonide eelistajale soovitan aga klassikalist beeži, mis ilmselt kunagi moest ära ei lähe.»

Kindlasti tasub garderoobist välja otsida ka igihaljad klassikud – punane, tumesinine ja valge on värvid, mis alati kokku sobivad. «Seda värvikombinatsiooni on näha nii sportlike mõjutustega riietel kui ka igakevadises mereteemas,» tutvustab Laumets. «Kes aga midagi uudsemat ja ootamatumat eelistab, võiks kokku panna hoopis roosad ja punased või tumepunased ja helesinised rõivad.»

Mustrite osas soovitab stilist kombineerida omavahel erinevaid ruutusid ning julgemalt sobitada kokku eritüübilisi lillemustreid. «Värskeks tulijaks on ka nn. kaelarätimustrid ehk siis rõivastel on prindid, mida tavapäraselt oleme harjunud rätikutel nägema,» kinnitab stilist. «Ka triibud on jälle moes – need võivad liikuda igas suunas ning eriti trendikad on nn. beebitriibud ehk ülipeened triibud.»