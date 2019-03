Müüt purustatud: beebipillid on efektiivsemad, kui sa jätad päevad vahele

Austraalia seksuaaltervise osakond FSRH on teada andnud, et pikalt kehtinud süsteem 21/7 on ajast maha jäänud. Ehk siis tõlkes: pole mingit meditsiinilist põhjust, miks peaks kahe pillipaki vahepeal seitse päeva ootama või võtma nö suhkrupille, millel puudub aktiivne toimeaine.

Miks üldse see nädalane paus on sel juhul sisse kirjutatud? Selgub, et põhjused on... usulised. Günekoloog John Rock kujundas pausi välja, kuna lootis, et see muudab paavsti silmis pillid aktsepteeritavaks ning ta lubab neid võtta ka katoliiklastel. Loogika oli selles, et kui imiteerida looduslikku menstruatsiooni, siis ehk paavst jääb asjaga rahule. «Kui tema plaan paavsti heakskiitu saada läbi kukkus, ta lihtsalt lõpetas ise katoliiklaseks olemise, kuigi oli elu aeg olnud sellele pühendunud,» selgitas kontraseptiivide spetsialist, professor John Guillebaud väljaandele The Telegraph.