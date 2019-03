Tähelepanu! Kaks asja, mida on kulmude kitkumisel oluline meeles pidada

Kulmuekspert Sania Vucetaj paneb südamele, et kõige olulisem on enne kulmude kitkumist võtta hetk ja määrata ära õige kulmukuju. «Täida oma kulmud pliiatsiga, et luua tugev ja sümmeetriline kuju. Seejärel kitku karvad ära väljaspoolt piirjooni. Niimoodi väldid ülekitkumist ja ebaühtlast kulmude kuju,» selgitab ekspert.