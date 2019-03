Heategevuslikul kokkamisvõistlusel valiti Eesti kuumimad takostaarid

Kolmapäeval toimus Toiduakadeemias «Tako-challenge», mida juhtis toitumisnõustaja Teele Teder, kes oli ka üks võistluse kohtunikest. Lisaks temale hindasid loodud maitseid Santa Maria esindaja Urmas Soodla ja Santa Maria Foodtrucki kokk Jaanus Veli.

Teele Tederi sõnul on takod kuuel erineval moel tervislikud, mainides hiljutist uuringut, kust selgus, et keskmine eestlane ostab nädalast nädalasse vaid 20 erinevat toiduainet. Üsna vähe! «Aga kui me sööme terve elu nii piiratud menüüd, siis ei saa see kuidagi olla tervislik. Mida mitmekesisemalt me sööme, seda tervislikum see on. Takode puhul on see mitmekesisus nii suur on, et piire nagu eriti polegi.»

Ka võib takode puhul omamoodi paralleele tõmmata Vahemere dieediga, mida peetakse maailma üheks tervislikemaks dieediks, kuna see mõjub nii hästi südame-veresoonkonnale. «Eile tuli just uudis, et maailma kõige tervislikumatest riikidest on Eesti 32. kohal, esimesel ja teisel kohal on Itaalia ja Hispaania. /---/ Üks aspekt Vahemere dieedi puhul on see, et iga toidukord on pidu, kus sõbrad või perekond saavad kokku, aeg võetakse maha, nauditakse toite, unustatakse argimured ära. See on selline stressivaba söögikord, mis on elamus. Arvatakse, et just see mõjub tervisele väga hästi. Takodega on samamoodi — võtate aja maha, on elamus ja pidu!»

Kõige suurem tako-müüt, mille Teele Teder kummutab, on see, et maisijahu peetakse halvaks. Tegelikkuses aga aetakse maisijahu maisitärklisega segamini. «Maisijahu on täiesti tervislik, mis sobib ka neile, kes ei taha gluteeni tarbida, ja ta on madala glükeemilise koormusega, nii et inimestele, kes tahavad hoida kaalu kontrolli all või seda langetada, on maisijahu väga hea valik.»

Viimase plussina toob Teele välja, et kui sul on suur pere või seltskond, ja kõigil on erisoovid — kes ei söö seeni, kes ei taha sibulat —, siis võib takode puhul sisuga lõputult varieerida.

Pärast Teele avasõnu ja väikest sissejuhatust tex-mexi maailma läks lahti tunniajaline kokkamisheitlus, millest võtsid osa toidublogijad Helena Kõivsaar, Kai Kodasma, Kristiina Lauri, Getter Madison, N2ljane4k, Teevi Pau, Tuuli Ivanen, Tuuli Mathisen, Lia Virkus ja Liia Merino; trennihuntidest olid kohal Amani Kiivikas, Katrena Tenno ja Keiu Pirnpuu ning muusikutest paitasid silma ja kõrva Anette Maria Rennit, Daniel Viinalass koos abikaasa Eleriga, Jüri Pootsman, Grete Paia, Inga Tislar ja Tanja Mihhailova.

Abiks olid ka Toiduakadeemia kokad, kes pakkusid võistlustules vaimset ja moraalset tuge ning valmistasid magustoiduks tekiilaga flambeeritud ananassi ja kookosejäätist.

Võistluse võitis Daniel Viinalassi, tema abikaasa Eleri Viinalassi ja lauljanna Tanja Mihhailova-Saare meeskond, kelle kanatako pälvis kohtunike suurima soosingu ja sotsiaalmeedia hääletuse suurima punktiskoori.