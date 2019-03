13 märki, et oled leidnud oma hingesugulase

Thought Catalog kirjutab, et kui tunned ennast allolevates punktides ära, oled õnnega koos.

1. Tulevikule mõtlemine ei tekita sinus enam asjatut ärevust. Äkitselt mõistad, et ükskõik mis juhtub, kõik laheneb hästi. Te jagate tuleviku osas ühist visiooni ja see on kõik, mis loeb.

2. On palju asju, mis sulle enam muret ei valmista. Näiteks asjad, mis muutsid su varasemalt ebakindlaks, mõtted, kas oled «piisavalt hea», sotsiaalmeedia või inimeste arvamused üleüldiselt. Sinu suhe on palju lihtsam kui sa aimasid, et see võiks olla, ja sul ei ole enam kahtlusi, mis varasemalt on olnud.

3. Teil on teineteise vastu siiras ja sügav austus. Isegi, kui te üksteise arvamusega ei nõustu, lahendate konfliktid ära viisakalt.

4. Te toote välja üksteise parimad omadused. Sa ei karda oma partnerile väljakutseid esitada, sest sa tead, kui paljuks ta võimeline on. Sa tahad talle parimat ja ei kõhkle teda tagant utsitada.

5. Sa ei suuda uskuda, kui kiiresti sa end tema seltskonnas mugavalt hakkasid tundma. Suhte algusest peale olete mõlemad tundnud justkui oleksite aastaid kohtamas käinud.

6. Te mõistate üksteise emotsioone viisil, mida sa kunagi varem ei ole kogenud. Te teate, mida üksteisele öelda, kui teine pool on kurb, vihane, õnnelik. Suhtlus ei ole kunagi probleem ja te ei pelga tõsistel teemadel rääkimist.

7. Te sobite kõikvõimalikel viisidel: emotsionaalselt, füüsiliselt, vaimselt, spirituaalselt, seksuaalselt ja intellektuaalselt. Mis kõige tähtsam, teie hingede vahel on side. Sa tunned, mida su kaaslane mõtleb veel enne, kui ta seda öelda jõuab. Hektel, mil teda näed, tead täpselt, milline päev tal selja taga on.

8. Sa tabad end tihti mõttelt, kuidas sul oma kaaslasega nii väga vedanud on.

9. Sa oled oma partneri number üks fänn ja tema on sinu. Te toetate ja julgustate üksteist lõputult ja sa tead, et ta on alati sinu poolt.

10. Teie vahel on ideaalne tasakaal tugevusest ja nõrkusest. Kui sul on stressirohke aeg, aitab su kaaslase tugevus sul vastu pidada. Kui su partner vajab tuge, oled sa tema jaoks olemas.

11. Partneriga koos olemine toob sulle rahu ja heaolu. Piisab ainult tema kohaolust, et tunneksid ennast turvalisemalt kui eales varem.

12. Ta on su parim sõber. Sa ei karda olla temaga haavatav. Te olete näinud üksteise kõige hullemaid külgi ja see on teie armastust ainult suurendanud.