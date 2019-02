Me tahaksime kõik ilmselt uskuda, et valime oma häält esindama inimesed, kelle maailmavaated meie omaga ühilduvad ning kes on ka muidu tublid inimesed. Kuid viimaste aastate uuringud näitavad, et meie valikud mõjutavad sageli ka faktorid, millest me teadlikult tahaksime üle vaadata, näiteks nende välimus, kehakeel ja isegi nende hääletoon.