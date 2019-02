9 naist paljastavad kõige hullemad teod, mis nad on pärast lahkuminekut teinud

Thought Catalog jagab 9 naise pihtimusi, mis on kõige hullem tegu, millega nad on pärast lahkuminekut hakkama saanud.

1. «Ma panin ennast sõna otseses mõttes kaheks nädalaks tuppa luku taha. Ma ei rääkinud kellegagi. Ma ei käinud üheski loengus. Ma lihtsalt jõin pudel pudeli järel punast veini ja toppisin endale jäätist sisse, mida mu toakaaslane mulle nii lahkesti andis. Kõik arvasid, et mu maailm on kokku varisenud.» - Lace, 25

2. «Okei, see kõlab väga väiklaselt, aga ma sõitsin tema maja juurde ja loopisin seda munadega. Õnneks ei olnud teda kodus, aga ta ema oli. Ma ei ole elus suuremat hirmu tundnud.» - Ashley, 21

3. «Kuna ma ei tahtnud, et keegi kuuleks, kuidas ma terve õhtu nutan, läksin ma lihtsalt oma autosse ja magasin seal järjest mitu ööd. Ma tegin seda umbes kuu aega kuni mu sõbrad sekkusid.» - Jasmine, 27

4. «Ma käisin meediumi juures, et näha, kas ta saab aidata mul suhtest üle saada.» - Taylor, 29

5. «Ma luurasin ta järel. Ma sõitsin ta majast iga paari päeva tagant mööda, et lihtsalt näha, millega ta tegeleb. Ma jälgisin ka ta sõprade sotsiaalmeediat, et näha, kus ta väljas käies viibib, et saaksin oma sõpru veenda samasse kohta minema.» - Rebecca, 21