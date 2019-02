Tähelepanu, moesõbrad! Kevadine Tallinn Fashion Week toimub esmakordselt nii Tallinnas kui Tartus

Kuueteistkümnenda Tallinn Fashion Weeki põhiprogramm stardib 21. märtsil Kultuurikatlas, mil moerahva ette jõuab hulk tunnustatud moekunstnikke ühes kodumaise moeskeene värskete tulijatega. Lisaks põhiprogrammile pakub kevadine moenädal pealinna moesõpradele kaht lisaüritust, mille raames on võimalik tutvuda nii Iris Janvieri kui ka Kirill Safonovi värskeima loominguga. Tallinn Fashion Weeki kolmas ehk viimane päev lennutab moemaratoni aga hoopis Tartusse ning seab end sisse hotellis Lydia, kus astub lavale kuus kahtlemata tuntud moedisainerit ja brändi.

Kevadise Tallinn Fashion Weeki põhiprogrammi avalöögiks on 21. märtsil Marilin Sikkal ja Virtuoza by Liisi Tui ning neile järgnevad Tallinn Design House, Eve Hanson, Alexanderling ja Beatrice. Moenädala teisel päeval astuvad lavale Donna Nordica, Perit Muuga, Cärol Ott, Woolish ning Embassy of Fashioni disainerid Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos, samuti ka Aldo Järvsoo, kelle kollektsioon tuleb sel korral esitlusele kahes osas, millest esimene jõuab publiku ette Tallinnas ning teine osa Tartus.