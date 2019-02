7 trikki, kuidas päeva jooksul märkamatult trenni teha

Ajakirjas British Journal of Sports Medicine avaldatud uuringust selgub, et regulaarne, juhuslik kehaline aktiivsus, mis paneb sind korraks hingeldama, on tervisele kasulik ka siis, kui seda teha vaid 30 sekundi kaupa. Selle alla kuulub see kord, kui jooksid Balti jaamas trammile või siis see hetk, kui võtsid paar trepivahet kiirema sammuga.

Selgus veel, et mida rohkem sellist kõrge intensiivsusega tegevust sa oma päevadesse pikid, võib just see olla võti meie kõigi parema tervise suunas. Ning see käib ka inimeste kohta, kes pole vormis või kes on ülekaalulised.

Paljude inimeste jaoks on trenn liiga kallis või pole selleks aega. Quartz aga toob välja seitse viisi, kuidas igasse päeva loomulikku HIIT ehk kõrge intensiivsusega aktiivsust lisada, ilma et sa arugi saaks, et oled trenni teinud.

Asenda lühikesed autosõidud kõndimise või jalgrattasõiduga.

Mine lifti asemel trepist kiirete sammudega üles.

Kaubanduskeskuses jäta auto parkimisplatsi servale ning kõnni pärast selleni, poekotid käes.

Tee päevas 3-4 «kõndimissprinti», mil sa tõstad oma sammude tiheduse nii kõrgele, et hakkad hingeldama ja on raske rääkida.

Kõnni kiirusel 130-140 sammu minutis.

Leia viise kõndida ülesmäge.

Vii oma koer kohta, kus ta võib ilma rihmata joosta ning jookse 30-90 sekundit temaga kaasa.