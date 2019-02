Suurim lahutuse ohumärk, mida mehed kunagi tulemas ei näe

Kuid miks siiski meeste jaoks sageli lahutus nii suure pauguna tuleb? Vastus on selles, et meeste jaoks on konflikti puudumine märgiks, et kõik on suhtes kenasti korras. Samas võib tegemist olla hoopis märgiga, et naine on lihtsalt liiga väsinud probleemide tõstatamisest, sest ta on aastatega näinud, et miski ei muutu. Naine on suhte osas alla andnud.