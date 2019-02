5 märki, et sa pole valmis oma eksiga sõber olema

HuffPost uuris terapeutidelt märke, mis viitavad sellele, et ilmselt on eksiga sõbrustamiseks veel vara.

1. Sa oled endiselt vihane või tunned valu

Lahkuminekust ülesaamine ei juhtu päevaga. Sa pead andma endale aega, et suhte lõppu leinata ja oma tunnetega tegeleda - kurbus, frustratsioon ja eemaletõukamine on normaalsed emotsioonid. Kui aga tunned neid endiselt väga tugevalt, ei ole veel õige aeg, et eksiga sõprust sobitada.

2. Sa ei suuda ilma ärritumata eksist rääkida

Kui sinu jaoks on raske oma eksist rääkida ilma, et ärrituksid, hakkaksid nutma või langeksid täielikku masendusse, võta seda kui märki, et sa pole veel valmis temaga sõber olema. «Võib-olla sa väldid oma tunnetega tegelemist ja leina, või oled endiselt oma eksist pimestatud. Kui oled leinamisega lõpetanud, peaksid olema suuteline eksist rääkima normaalselt, ilma ärritumata,» selgitab psühhoterapeut Tina Tessina.

3. Mõte eksist kellegi teisega tekitab peapööritust

On normaalne, et sõbrad arutavad omavahel elus toimuvat, aga kui su sõbrast eks räägib oma uuest suhtest ja see on sinu jaoks väga valus, on see märk, et sa pole veel sedasorti sõpruseks valmis.

4. Sa unistad, et te saate jälle kokku

Enne sõpruse sobitamist eksiga, küsi endalt ausalt, miks sa seda tahad. Kui loodad sisimas, et te võite taaskord kokku saada, ei ole sõprus õige lüke, sest see takistab edasi liikumist. «On peaaegu võimatu luua tervislik sõprussuhe valedel motiividel,» ütleb terapeut Anna Poss. Selle asemel soovitab ta võtta aega ja mõelda, mida sa kõige rohkem suhte juures igatsed ja leida viise, kuidas ise ennast aidata.

5. Sa tunned ennast üksikuna