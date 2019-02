Uus flirditrend, mida sinagi ehk enda teadmata kasutad

Sliding to DMs ehk otsesõnumitesse libisemine on trend, mis on ingliskeelses kultuuriruumis juba saanud täiesti normaalseks kõnekeelseks väljendiks ja tegevuseks ning kõik teavad millega tegu. Meil pole aga seda ehk veel nii palju teadvustatud.

Kui sa oled aktiivne ühismeedia kasutaja, siis oled kindlasti kursis paljude erinevate viisidega, kuidas on võimalik inimesega alustada privaatsuhtlust ka siis, kui te teineteist päriselus kohanudki ei ole. Lisaks Facebooki sõnumitele on võimalik nüüd juba mõnda aega vestelda ka Instagramis, kuid trend sai omal ajal alguse sootuks Twitterist.

Sõnumitesse libisemine on kerge viis kellegagi lähedasemaks saada, keda sa seni ehk vaid sotsiaalmeedia vahendusel oled imetlenud, kuid ka siin tuleks tähele panna, et kuigi sammu astumine on lihtne, on siingi oma eetikapunktid, mida jälgida.

Kui sa kellelegi privaatsõnumi saadad, ära ole ähvardav, ära tee lolli nalja, ära kohe kindlasti saada küsimata kellelegi enda genitaalide pilte ning üldiselt - ole cool. Ole sõbralik. Parem on ka mitte jagada komplimente välimuse üle, kuna see on esimene lüke, kuidas enamik inimesi lähenevad. Leia mingi originaalne viis, kuidas vestlusesse panustada - näiteks, kui su silmarõõm postitas laheda foto õhtusöögist, võid jagada mõnda oma kokandusnippi.