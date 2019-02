Lahkumineku ABC: kuidas käituda, kui suhe on lõppenud?

Uudishimu on ohtlik asi. Eriti, kui süda valutab. Ehk tundub lausa, et tema sõbralistist eemaldamine on nõrkuse märk. Ära mõtle sellistele asjadele. Pane enda (vaimne) tervis esikohale. Kui oled endiselt haavatav, võib eksi sotsiaalmeedia sisu teha palju kurja. Ka kuulsused eemaldavad enda listist inimesed, kes segavad nende igapäevast toimimist. Usu, see töötab.