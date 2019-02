Kas raiskad trennis aega? Treenerid paljastavad 2 harjutust, millest pole suurt kasu

Kuulsuste personaaltreener Anna Kaiser, kes aitab vormis hoida näiteks Kelly Ripat ja Sarah Jessica Parkerit, ütleb, et istessetõusudele pole mõtet väga palju aega panustada. «Miljoni istessetõusu tegemine iga päev ei taga sulle kivikõvasid kõhulihaseid. Tegelikult on istessetõusud palju vähem efektiivsed, kui arvad. Lisaks võivad nad suurendada kaela- ja alaseljavigastuste riski,» selgitab Kaiser. Istessetõusude asemel soovitab personaaltreener teha planku, sest see hõlmab kogu kere lihaseid, vahendab Greatist.

Paljude inimeste jaoks on raske kardiotrenniks motivatsiooni leida, mistõttu tundub staatiline jalgrattasõit jõusaalis palju mugavama lahendusena. Kuulsuste peronsaaltreener Nick Mitchell ütleb, et tegelikult võiks ennast siiski rohkem liigutada. «Sellisel treeningul on kindlasti oma koht ja kui naudid näiteks siserattasõitu, pole see sulle keelatud. Probleem peitub aga selles, et enamik inimesi suhtub sellisesse treeningusse liiga kergekäeliselt. Kui sa saad ikka trenni tegemise ajal raamatut või ajakirja lugeda, ei tee sa tegelikult trenni, vaid lihtsalt liigutad natuke oma jäsemeid,» selgitab ta. Ratta asemel soovitab Mitchell eelistada pigem jooksulinti, sest isegi lindil kõndimine kaasab rohkem lihaseid kui ratta seljas istumine.