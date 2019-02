Jahmatav uuring: viiendik valentinipäeval kallimat petnud naistest tegid seda kättemaksuks

Victoria Milan on kohtinguportaal, kuhu kogunevad inimesed, kes otsivad püsisuhte kõrvale kallimat või on neil muud põhjused afääriks. Sait korraldab oma kasutajate hulgas sageli küsitlusi, et teada saada, mis inimesi petma motiveerib.

Uuringutulemused on isegi kergelt jahmatavad. Nimelt selgus, et petvad naised ei tunne end eriti süüdi - 48 protsenti naistest tunnistas, et ei tunne end valentinipäeval pettes pahasti. Vaid 36 protsenti platvormi kasutavatest naistest tõdes, et jah, hinges närib küll. Miks nii vähe süütunnet? Selgus, et 32 protsendil juhtudest leiavad naised, et kõik on korras, kuna petavad mõlemad osapooled.