7 omadust, mis teevad sinust nartsissisti jaoks suurepärase sihtmärgi

Kuid viimasel ajal tundub, et hoopis sina ei tee muud, kui vabandad. Sa isegi ei tea, mida sa oled valesdti teinud, kuid nii on lihtsalt kergem. Ta ütleb sulle, et sina oled süüdi tema tujukuses, kuigi ta ei täpsusta, mida sa täpselt siiski tegid.