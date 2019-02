Kokk õpetab, kuidas kartulitest ja makaronidest lastele tervislikke roogasid valmistada

Küsi lastelt nende lemmiktoidu kohta ning võitjaks saab peaaegu alati kuulutada kartulid ja makaronid. Seda kinnitab ka koolitoitlustaja Daily värske koolitoidu rahulolu-uuring, mis koondas ligi 4000 Eestimaa koolilapse arvamused koolilõunast. «Kartulid ja makaronid kuuluvad koos riisi ja leivaga toitude hulka, mis annavad palju energiat ning on seepärast oluliseks osaks aktiivsete laste toidulauast. Neis leiduvad kiudained ja vitamiinid on aga vajalikud organismi kasvuks ja arenguks. Toidulaud muutub ühekülgseks ja probleemid tekivad siis, kui lapsed eelistavad lihtsalt keedetud makarone soolaga või kartuleid praetult või pudruna. Siin tuleb appi köögis toimetavate lapsevanemate ja koolikokkade kavalus ja järjepidevus, sest igast toiduainest on võimalik valmistada mitmekülgseid ja tervislikke roogasid. Need arendavad lapse maitsemeeli ja toetavad tervislikke toiduvalikuid hilisemas eas,» kinnitab Rapla Vesiroosi Kooli koolisöökla kokk-juhataja Mare Akkatus.

Kogenud koolikokk soovitab põllepaelad kinnitada ja köögiarsenal valmis panna, sest siit tulevad nõuanded, kuidas lapse kartuli- ja makaroniarmastusest kasu lõigata ning need tõeliselt täisväärtuslikuks ja tasakaalustatud kõhutäieks muuta.

Katseta erinevate valmistusviisidega

Lapsed, kes armastavad kartulit, valivad tavaliselt ühel kindlal viisil valmistatud kartuliroa enda lemmikuks. Siin tasub katsetada erinevaid valmistusviise, mida kartul ka laialdaselt pakub ning proovida siis toitu rikastada erinevate koostisosadega. Näiteks kodused krõbedad ahjukartulid kanalihaga või vormiroog, kus hakkliha koos juurviljadega on kaetud kartulipudruga. Kui laps aga eelistab keedetud makarone ega luba sinna peale soola midagi lisada, siis on aeg makaronid koos juustuse kastme ja kvaliteetse lihaga ahju panna. Valminud vormiroog võib olla see, millest saab lapse uus lemmik. Peaasi, et armastatud kartulid või makaronid mängiksid toidus peaosa.

Mängi köögiviljadega

Kõrvits, porgand, suvikõrvits, paprika ja kaalikas – kõik need kasulikud ja vitamiinirohked köögiviljad pakuvad köögis avastamisrõõmu. Köögiviljad iseenesest ei ole paljude laste lemmikuks, kuid neid saab meelitada sööma just pere noorimate suurte lemmikute ehk kartulite ja makaronide abiga. Lisa neid näiteks pastakastmetesse, samale ahjupannile või supi sisse koos kartulitega või asenda kartulipürees pool kartulite kogusest näiteks suvikõrvitsa ja maguskartuliga. Kõige olulisem on köögiviljade värvilist maailma avastada koos lapsega ja meelde jätta, millised maitsed pere noorimatele meeldivad. Oluline on ka korraldada söömine ja uute maitsekombinatsioonidega tutvumine rahulikus keskkonnas, ilma telefoni, teleri ja muu meelelahutuseta. Nii pühendub laps ühele tegevusele ning teadvustab täielikult erinevaid maitseid.

Eelista täistera