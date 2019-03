VAATA OTSE! Moekuulutaja etendus Tartu Kaubamajas

Laupäeval, 9. märtsil võtab Moekuulutaja üle saarlannade uskumatu power: laval on võrratud Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand ansamblist Öed, kellele pakuvad abiväge ka armsad Laulupesa laululapsed. Muidugi ei puudu ka moeetendused: Kaubamaja moemaiused täiskasvanutele toob vaatajateni stilist Piret Sootla ning keskuse kaupluste parimad palad Ivo Nikkolo peadisainer Britta Laumets. Selle kevade värskeimad trendid lastemoes toob vaatajate ette stilist Kirsi Altjõe, kes seisab rahvusvaheliselt eduka lastemoeblogi Sand in Your Shorts loomise taga.