Pilk peale! Eesti disain reklaamib Riia moenädalat

Riia moenädala korraldaja Baltic Fashion Federation on uhke Riga Fashion Weeki pika ajaloo ja edu üle: 15 toimumisaasta jooksul on moenädala laval oma kollektsioone näidanud ligi 220 brändi. Lisaks Läti disaineritele, kes korraldaja sõnul üheskoos sündmusega aastast aastasse arenevad, on Riias kollektsioone esitlenud ka enam kui kahekümnest muust riigist kohale tulnud moemajad.