Kas oled valmis? Eestlaste lemmiksaated ja sarjad naasevad uute osadega

«KODUTUNNE» – alates 7. märtsist, neljapäeviti kell 20.00

Kevadhooaega alustab «Kodutunne» looga 15. aastasest tüdrukust, kelle ainsaks lähedaseks on 80. aastane vanaema ja ainsaks unistuseks on omaenda riidekapp. Sarakuste korterelamus ühes väikeses mugavusteta 2-toalises korteris elab aga vanaema, kes samuti olude sunnil kasvatab üksi oma lapselapsi, noorim neist vaid 4-aastane. Tualettruumiks on perekonnal ämbriga varustatud välikoridor.

Need ja veel paljud teised lood, mis sel hooajal televaatajateni jõuavad, on vaid väikene läbilõige eesti elust väljaspool pealinna ja väljaspool heaolu. Südamlikud lood on ekraanil juba neljapäeval, 7. märtsil kell 20.00.

«GORDON RAMSAYGA PÕRGUSSE JA TAGASI» ning «PÕRGULIKUD KÖÖGID» – alates 4. märtsist, esmaspäevast reedeni kell 18.00

Kõrvuti kodumaiste menusarjade ja saadetega pakub Kanal 2 uut ka varaõhtuses teleprogrammis. Esmaspäeval kell 18.00 stardib Kanal 2s temperamentse ja kirgliku superkokk Gordon Ramsay uhiuus tõsielusari «Gordon Ramsayga põrgusse ja tagasi». Kuueteistkümne Michelini tähega pärjatud superkokk Gordon Ramsay tõttab appi varjusurmas virelevatele restoranidele ja püüab nad päästa kõigest 24 tunniga. Teinegi Gordon Ramsay vürtsikas reality-show «Põrgulikud köögid» on uute hooaegadega Kanal 2 ekraanil. Gordoni üliprofessionaalsele pilgule ei jää miski varjatuks - ehkki iga söögikoha südameks on loomulikult köök ja hingeks maitsev toit, on äärmiselt olulised ka meeldiv teenindus, puhtus, maitsekas interjöör ja veel paljud muud esmapilgul kõrvalised pisiasjad. Ta ei anna armu ei endale ega ka söögikoha personalile, sest kaalul on ettevõtte tulevik ja inimeste töökohad.

«DOKTOR MURPHY» – alates 6. märtsist, kolmapäeviti kell 23.00