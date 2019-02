Bradley Cooperi ja Lady Gaga kirgliku Oscarite gala etteaste saladus

«Üks raskemaid asju elus on vaprus jääda iseendaks. Ma soovin kõigile, kes Oscarite galat tähistavad, et nad tunneksid enda sees rõõmu,» sõnas Bradley. «Ta ütles, et kingime inimestele rõõmu ja mina vastasin okei. Tuleb välja, et rõõmu oli palju,» rääkis Lady Gaga ajakirjale People.