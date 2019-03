Restoran Alter Ego läbib omanäolise värskenduskuuri

«Rexperience-nädala raames läbitakse konsultatsioonitsükkel, mille tulemusena saavad restoranid, mis ise ei paikne Vahemere ääres, hakata oma klientidele pakkuma autentseid Vahemere piirkonna maitseelamusi. Konsultatsiooni raames õpetab Hispaania kokk erinevaid tehnikaid, kuidas valmistada traditsioonilisi Vahemere köögi signatuurroogi. Samuti vaadatakse üheskoos üle toorained ning külastatakse erinevaid tarnijaid, et valida välja kohaliku turu parimad toorained. Seejärel analüüsitakse restorani menüüd ning viiakse sisse vajalikud muudatused. Kuna Hispaania köögi lahutamatuks osaks on ka vein, siis kohtuvad kokad veinide maaletoojatega, et vaadata üle olemasolev veinivalik,» tutvustas eesseisvaid muutusi konsultatsioonifirma Rex Universal esindaja Jaana Külim.