Ära neid vigu tee! Seitse murtud südamega inimest jagavad õppetunde, mis nende suhte karile viis

Huffingtonpost.com reastas inimeste seitse karmi õppetundi, mida peaks meist igaüks järgmima.

1. «Minu viimane suhe õpetas mulle, et suhtes võib hullem olla, kui üksi olles.»

Mitte keegi ei taha olla üksi. Me kõik ihkame oma ellu kedagi, kuid on oluline mõista, et üksinduse eest suhtesse joosta on vale. Kui sa astud suhtesse vaid sellepärast, et sa ei soovi üksinda olla, toob see varem või hiljem palju probleeme kaasa.

On oluline, et oleksid suhtes kellegagi, kellega sa tõesti soovid koos olla, mitte kartusest üksi jäämise eest.

2. «Ma sain aru, et mitte keegi ei vastuta minu enese õnne eest.»

Tegelikult on see täiesti tavaline nähtus ja alles pärast mitut suhet, jõuavad inimesed arusaamale, et just nemad ise on enda õnne loojad. Paljud inimesed loodavad, et keegi teine neid õnnelikuks teeks.

See polegi vale, sest teinekord suudavad kallimad tõesti tuju paremaks muuta ja ilusaid momente luua. Kuid tasub siiski meeles pidada, et iseenda õnnesepp oled sa ise ja mitte keegi ei saa muuta sinu maailma õnnelikumaks, kui sina ise.

3. «Ma sain aru, et inimesed armuvad ja lähevad lahku sama kiiresti, kui kõik algab.»

Isegi kui su partner on kõige hoolivam ja kaastundlikum kaaslane keda soovida, ei ole tal võimu Sinu südame üle. Vahel lihtsalt tunded saavad otsa ja tuleb edasi liikuda. Igal asjal siin universumis on oma aeg. Nii raske ja veider kui see ka teinekord poleks, saavad ka tunded otsa.

On raske loobuda inimesest, kellega oled koos suhet üles ehitanud ja ühel hetkel leppida sellega, et teineteisega polegi enam nii hea. Paratamatult selliseid asju juhtub ning tuleb edasi liikuda. Kurvastamiseks pole põhjust, iga kogemus on kulda väärt ning iga lõpp on millegi uue algus.

4. «Mu eks õpetas mulle, et mitte keegi ei tea tegelikult mida sa mõtled.»

Tõsi - sa pead oskama end väljendada selgelt ja tõhusalt. On palju suhteid, mis on lagunenud üksteise valesti mõistmise ja ütlemata jäänud sõnade pärast. Kui sa soovid oma suhet hoida tugevana, ütle alati välja, mida sa mõtled ja tunned.

Mitte keegi teine ei näe sinu sisse nii nagu sina ise ning ei oska ka aimata seetõttu sinu emotsioone ja mõtteid.

5. «Ma õppisin, et pead alati usaldama enda sisetunnet.»

On tegelikult palju punaseid lippe, mis näitavad sulle, et antud kaaslane pole just parim valik. Kuula ainult sisetunnet ja otsusta selle järgi.Öeldakse, et sisetunne on see kõige õigem ja tegelikult ongi.