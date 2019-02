2 viga, mida tööintervjuul vältida

Intervjuu eesmärgiks on näha, kuidas sina firmasse sobitud, kirjutab Forbes. Kui sa räägid ainult endast või ettevõttest, ei anna see intervjueeritavale eriti head ülevaadet tervikust. Ära räägi ainult enda oskustest, vaid sellest, kuidas seda ettevõtte huvides saaks ära kasutada.

Pikkade vastustega on oht, et kipud rääkima asjadest, mis pole üldse antud kontekstis olulised ning nende sekka kaovad vajalikud vastused sootuks ära. Mida pikemalt sa räägid, seda suurem on oht, et idee ei jõua intervjueerijale kohale. Ole oma vastustes konkreetne ja räägi ainult vajalikust.