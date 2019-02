Teaduslik uuring: sinu sünnihetke aastaaeg mõjutab sinu elu ja isikupära

Biokeemilised uuringud on näidanud, et hooaeg, millal olete sündinud mõjutab dopamiini ja serotoniini taset kehas. Dopamiin on oluline virgatsaine meie kehas, mis annab meile motivatsiooni, emotsioone, mõnutunnet ja liikuvust. Serotoniin on aga õnnehormoon, mis tekitab meis head tuju ja rahulolutunnet ning reguleerib und.