Kuidas käituda, kui teil on partneriga esimene suur tüli?

See on esimene kord, kui saate aru, kuidas kumbki konfliktiolukorras käitub ning kuidas lahendusi leiab. Esimene tüli loob arusaama sellest, milline võiks teie suhe näha välja, kui keerulisemad ajad elus tulevad. Kuniks konflikt on lahendatud austusega teineteise vastu, aitab see ehitada teie suhet tugevamaks. Pärast konflikti lahendamist analüüsi seda, kuidas kumbki selle käigus käitus.