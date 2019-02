Veebruari kuutsükli viimane veerand lõikub homme, 26. veebruaril. Kuutsükli viimane veerand on aeg võtta vastutust ning olla aktiivne, tegutseda, liikuda. See on etapp. mis puudutab ümberkorralduste tegemisi, üleminekut ja kõige lõpetamist. Eriti asju, mis on selles valguses, et need justkui enam ei toimi.