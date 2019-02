Inimesed jagavad oma kõige imelisemaid seksuaalseid kogemusi

A: «Minu parim seksuaalne kogemus oli see, kui rahuldasin naist esimest korda keelega. See oli äge, sest ma polnud kunagi tundnud ega maitsenud midagi sellist ja lisaks rahuldasin ma ka partnerit täiesti teistsugusel viisil. Oli hea tunne oraalseksi saamise asemel seda ka ise pakkuda.»

K: «Parim seksuaalne kogemus oli siis, kui minu peigmees küsis «oled sa kindel?» enne meie esimest vahekorda. Sel hetkel mõistsin, et tegelikult ei ole keegi seda varem minult küsinud. See muutis kogu olukorra veel kirglikumaks.»

P: «Ükskord otsustas partner minu silmad kinni katta ja käed seljataha siduda, et mul poleks aimugi, mis edasi juhtub. Seejärel õrritas ta tervet minu keha, iga puudutus ja suudlus oli tavapärasest tundlikum, sest üks minu meel oli häiritud. See toimus üle kümne aasta tagasi, kuid ma ei ole seda siiani suutnud unustada.»

I: «Kõige vägevam kogemus oli mul enda parima sõbraga. Ma ei olnud pärast lahkuminekut üle aasta juba kellegagi olnud, kuid siis juhtus see. Kõik oli imeline ja me klappisime ideaalselt. Mitte keegi ei ole sellele hiljem isegi lähedale jõudnud.»

O: «Minu parim kogemus oli see, kui minu tüdruksõber koges jalustrabavat orgasmi lihtsalt seetõttu, et ma teda suudlesin. Tal kadusid sõna otseses mõttes jalad alt ära ning ta pidi istuma. See oli esimene kord, kui ma olin kellelegi niimoodi mõjunud, mistõttu olin enda üle üsna uhke. Mul on hea meel öelda, et see ei jäänud viimaseks korraks.»