Võite nimelt tunda ja mõelda, et te ei tee piisavalt või et teie tehtud töö ja pingutused era- või tööelus ei kanna vilja või on mõttetud. Te tabate end mõtlemast, kas saate oma kohustustega hakkama ning muretsete oluliselt rohkem tuleviku pärast. Muretsete palju rohkem selle üle, mis teised teie tööst, elust või teist endist arvavad ning kardate, et te ei pruugi teistele meeldida.