Mitte lihtsalt vöökott, vaid kangelanna Lara Crofti stiilis

Fashion Nova on disaininud kõhukoti, mis paneb selle kandja tundma ennast kangelanna Lara Croftina. Erinevalt tavalisest kõhukotis kinnitatakse see versioon lisaks vöökohale ka ümber sääre. Pilt uudse disainiga kõhukotist on ringlenud Twitteris ja tundub, et inimesed on selle hästi omaks võtnud.