Kuidas 50 euroga nädalas kogu pere ära toita?

Varasemalt on meil tavapärase nädalamenüü peale kulunud umbes 100 eurot. Tavaliselt sooritame suurema ostu korra nädalas e-poest, mille maksumus tuleb keskeltläbi 70-80€. Seejärel laristame üsna mõtlematult igapäevaste pisiostude peale veel 20-30€. Hetkel oleme aga väljakutse raames juba kaks nädalat kenasti 50€ toidukorviga läbi ajanud, emotsioonioste vältinud ja seega on sääst juba märkimisväärne.

Väljakutse raames majandan üsna limiteeritud eelarvega ja olen hakanud hindu veelgi enam analüüsima kui varem. Minu jaoks on olnud alati oluline leida soodne pakkumine, aga tihtipeale olen valinud juba kindlaks kujunenud tooted ja magusad soodushinnad on seeläbi jäänud märkamata. Nüüd olen aga hakanud üsna tõsiselt jälgima toodete kaalu ja hinna suhet, täites seeläbi ostukorvi hoopis mahukamate ja soodsamate toodetega kui varem. Küll aga tasub mainida, et vaatamata väiksemale kulusummale, ei ole ma nõus kompromissi tegema toidukraami tervislikkuse osas. Näiteks ei ole ma nõus valima Eesti kurgi asemel Hispaania kurki ja vabakasvatusmunade asemel puurikanade mune, kuigi hinnas saaksin niiviisi olulise võidu. Milles me aga suure säästuvõimaluse avastasime, on kohv. Varasemalt tarbisime kulukat kapslikohvi, millele kulus nädalas umbes 12€. Nüüd võtsime kasutusele aga presskannu, millele kulub nädalas vaid 3€.