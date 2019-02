Uus sotsiaalmeediatrend: koaala väljakutse

Ülesande kontseptsioon on küll lihtne, kuid selle läbiviimine paras katsumus. Nagu nime järgi võib oletada, siis väljakutse päritolumaaks on Austraalia. Väljakutset peab korraga tegema kaks inimest, kellest üks mängib koaalat ja teine puud. Koaala ülesandeks on teha puu ümber ring, ilma et ta maha kukuks või maad puudutaks. Seega ülesanne õnnestumise eelduseks on asjaolu, et mõlemad osapooled on üsna tugevad.