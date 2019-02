Jumalaga, moekeiser Lagerfeld!

Tegelikult tõesti – kui mõtlema hakata, on maailmas ilmselt palju rohkem neid, kellele Lagerfeldi nimi midagi ei ütle, kui inimesi, kes teda igatsema jäävad. Ja nagu Lagerfeldi surma järgsel päeval selgus, leidub neidki, kes teadsid küll suurepäraselt, kellega tegemist, ent kes leidsid, et mitmesuguste väljaütlemiste tõttu pole tegemist mehega, keda peaks taga nutma. «Lõpetage see misogüüni leinamine,» põrutas üks end feministlikuks ajakirjanikuks nimetav daam oma artiklis. Mis ei ole nüüd ehk küll ajakirjaniku asi öelda, sest see, keda ja kas leinata või mitte, võiks jääda igaühe enda otsustada. Kuigi jah, muidugi tuli Lagerfeldi suust lakkamatult avaldusi, mida nii mõnelegi teisele iial andestatud poleks. Ta oli lapsesuu ja provokaator, kellel jätkus üht-teist sapist öelda nii ülekaaluliste kui ka moslemite, nii Angela Merkeli kui ka vanade heade dressipükste kohta. Selle kõige juures ei jätnud ta ironiseerimata ka iseenda aadressil.